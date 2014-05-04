Чубарова срочно вызвали в российскую прокуратуру: звонили из ФСБ

Лидера Меджлиса Рефата Чубарова срочно вызвали в прокуратуру аннексированного Россией Крыма. В ведомство он должен был прибыть в 19:00.

Об этом Чубаров написал на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что в 17:08 ему позвонил работник милиции и сообщил о вызове в прокуратуру на 10:00 понедельника, 5 мая.

Почему именно его вызывают правоохранители, Чубарову не объяснили.

Спустя несколько минут ему позвонил сотрудник российской ФСБ Владимир Шевченко и подтвердил вызов в прокуратуру, а еще через несколько минут он вновь позвонил и перенес встречу на 4 мая.

"Рефат Абдурахманович, прокуратура настаивает на встрече сегодня. Возможно, им надо Вам зачитать какой-то документ. Если Вам трудно подъехать, то мы можем приехать по месту пребывания", - процитировал Чубаров слова сотрудника ФСБ.

"В итоге я назначил им встречу на 19:00. Посмотрим, почему такие срочности", - резюмировал глава Меджлиса.

Ранее сообщалось, что вчера еще одного лидера крымских татар - Мустафу Джемилева не пустили в Крым. Тогда же около пяти тысяч крымских татар прорвали границу между аннексированным Крымом и Украиной в пункте пропуска Армянск, чтобы поддержать Джемилева, который хотел попасть на территорию АР Крым. Также они начали перекрывать трассы.

До этого, 22 апреля, Джемилеву, который пересекал границу оккупированного Крыма с Украиной, вручили "Акт уведомления о запрете въезда в Российскую Федерацию".