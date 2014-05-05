Референдум о присоединении Донбасса к Днепру: напечатаны 3 млн бюллетеней

В ближайшее воскресенье, 11 мая, на востоке Украины пройдет опрос граждан о присоединения к Днепропетровской области. Он должен стать противовесом к подготовленному в Донецкой области псевдореферендуму о самоопределении Донбасса

Самопровозглашенные "мэры" и "президенты" даже бюллетени уже напечатали и неважно, сколько людей, как и будут ли вообще отвечать на вопросы так называемой "Донецкой республики", сообщает ТСН.

Пока сепаратисты придумывают методы отделение Донбасса от Украины, сельские советы Донецкой и Луганской областей объявили о своем намерении присоединиться к Днепропетровской области. Идея получила огласку, и Донбасс в Днепре услышали. Теперь 11 мая на Востоке состоится альтернативный опрос, уже получивший название "Вместе с Днепром".

На средства бизнесменов-волонтеров Днепропетровска и Донбасса уже напечатали бюллетени с вопросом: "Поддерживаете ли вы вхождение вашей территории в состав Днепропетровской области?".

Как сообщает ТСН, бюллетеней напечатали более трех миллионов. Ожидается, что примерно столько жителей Востока примут участие в опросе. И если большинство донбасцев ответит "Да!" Днепру, то это будет весомым аргументом для центральной власти пересмотреть административно-территориальное устройство Востока Украины. Именно так считают организаторы опроса.

Ранее "Главред" сообщал, что самозваный глава правительства т.н. Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что "референдум" 11 мая о суверенитете Донецкой республики придет не менее 60% избирателей жителей региона.

Фото, видео: tsn.ua