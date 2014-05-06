Передача ВМС Украины кораблей из оккупированного Крыма: Киев и Москва согласовали план

Украина и Россия согласовали план возвращения ВМС Украины кораблей, которые были захвачены РФ во время оккупации Крыма. Согласно плану, передача кораблей и судов продлится до 17 мая текущего года.

Об этом передает Флот Украины.

По данным издания, предполагается возвращение корвета "Тернополь", морского тральщика "Черкассы" и других судов.

Дату вывода корабля "Константин Ольшанский" пока не определена в связи с необходимостью полного разблокирования фарватера озера Донузлав.

Также сообщается, что в план возвращения кораблей включена и подводная лодка "Запорожье", однако окончательного решения относительно ее возврата Украине пока нет.

Кроме вышесказанного напомним, вчера, 4 мая, перегонная команда ВМС Украины отправилась из Одессы в Севастополь.

Сообщалось, что 6 мая она будет обеспечивать передачу украинской стороне санитарного катера "Сокаль", артиллерийского катера "Доброполье", буксира "Дубно", катера связи "Коростень" (бывшая "Шулявка") и водолазного судна "Почаев".

Уже 7 мая планируется передача украинской стороне морского буксира "Корец" и рейдового буксира "Красноперекопск".

До этого стало известно, что Украина выведет из Крыма около 70 кораблей. В составе Военно-морских сил Украины остаются десять боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Флаг России поднят над 51 кораблем, входившим ранее в состав ВМС Украины.