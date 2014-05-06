Военный эксперт: за три дня ФСБ забросила в Украину сотни диверсантов и "туристов Путина"

Накануне Дня Победы российские спецслужбы – ФСБ и ГРУ - активизировали переброску в Украину диверсантов и провокаторов. Счет переброшенных в нашу страну "туристов Путина" идет на сотни.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Эксперт рассказал о том, что вчера в районе Антрацита появились КамАЗы с экстремистами под российскими флагами.

"Информация о возможной попытке диверсантов пересечь границу на автотранспорте в этом районе поступила в соответствующие госструктуры Украины утром 5 мая. Оперативно были приняты меры по усилению охраны госграницы с привлечением дополнительных сил Госпогранслужбы, СБУ и ВС Украины. Фактов пересечения границы колонной автотранспорта с группами граждан зафиксировано не было", - рассказал Тымчук.

По данным "Информсопротивления", за последние 3 суток с Приднестровья в Украину было переброшено до 250 "туристов Путина" и диверсантов. Их задача – продолжать дестабилизировать ситуацию в южных регионах нашей страны. Пик дестабилизации намечен на 9 мая. Украинские спецслужбы принимают меры по нейтрализации данных групп экстремистов.

Кроме того, из Крыма продолжают прибывать в Одесскую область экстремисты, координируемые российскими спецслужбами.

"Поскольку силами Госпогранслужбы на административной границе АРК обеспечен жесткий контроль въезжающих на материк граждан, диверсанты и провокаторы изменили тактику. Они, будучи гражданами Украины, проживающими в Крыму и завербованными российскими спецслужбами, въезжают на материк поодиночке или небольшими группами под видом обычных граждан. Действуя в тесной координации с местными сепаратистами, оружие получают на месте", рассказал военный эксперт.

Украинские спецслужбы также принимают меры по нейтрализации этих диверсантов, подчеркнул он.

Ранее "Главред" сообщал, что после время трагедии в Одессе, где погибли более 40 человек, МВД задержало 172 человека, большинство - граждане России и Приднестровья.