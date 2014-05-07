В Бердянск зашла колонна украинской военной техники: опубликованы фото

Сегодня, 7 мая, утром со стороны Нововасильевки в Бердянск Запорожской области зашла колонна украинской военной техники.

Колонна усилена тяжелой техникой, также в нее входят легковые автомобили и грузовики с личным составом, сообщает сайт pro.berdyansk.biz.

Возможно, такое пополнение погранслужбы в Бердянске связано с беспорядками, которые, по неофициальным данным, могут произойти в Бердянске 8-9 мая, пишет издание.

Напомним, 7 мая в Мариуполе представители "Донецкой республики" снова заняли горсовет.

Также глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что, согласно, прогнозу силовиков, самым опасным регионом в ближайшие дни останется Донецкая область.

