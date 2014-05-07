В СБУ заявили, что задержали одного из организаторов беспорядков в Одессе

Служба безопасности Украины задержала одного из организаторов беспорядков 2 мая в Одессе, которые привели к массовым жертвам среди населения.

Как сообщила пресс-служба ведомства, 26-летний местный житель, лидер одной из радикальных группировок, скрывался от правоохранительных органов на арендованной им квартире.

Чтобы избежать уголовной ответственности злоумышленник использовал средства конспирации: изменил внешность, не пользовался средствами связи, не выходил на улицу.

Сейчас в отношении задержанного проводятся следственные действия.

Напомним, в результате беспорядков 2 мая в Одессе погибли 46 человек: четверо были убиты на улицах города, остальные погибли во время пожара Дома профсоюзов.



Ранее также сообщалось, что в Одессе после массовых столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов, 48 человек пропали без вести, а в городских моргах находится два десятка неопознанных тел.