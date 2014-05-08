Путин будет насаждать хаос и играть с Украиной в кошки-мышки - Саакашвили

Президент России Владимир Путин будет продолжать раздувать сепаратистский огонь на юго-востоке и играть с Украиной в кошки-мышки.

Так экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал просьбу Путина перенести "референдум" на Донбассе, пишет Gordonua.com.

Заявление президента РФ означает одно: Путин лишь формально отстранился от событий в Украине, но будет расширять, и насаждать хаос на юго-востоке страны.

"Путин хочет поиграть с Украиной в кошки-мышки. Он публично дистанцируется от украинских событий, но, одновременно, собирается подлить масла в огонь дестабилизации на юго-востоке. Публично Путин решил держаться в стороне от событий в Украине, но на самом деле собирается не только поддерживать сепаратистский огонь, но постоянно его раздувать", – убежден Саакашвили.

По его словам, просьба Путина перенести референдум на Донбассе говорит о том, что ему нужна передышка, но от стратегических планов захватить Украину Кремль не отказался.

"У заявления Путина несколько причин. Во-первых, движение ставленников России на юго-востоке Украины не получило такого размаха, чтобы успешно провести "референдум" 11 мая о признании "независимости" восточных областей. Путину нужно время, чтобы движение расширилось", – отметил Саакашвили.

"Во-вторых, – продолжил экс-глава Грузии, – если референдум состоится, Запад точно введет санкции против "Газпрома" и "Роснефти". А это означает крах режима Путина. Причем крах в течение года. После "референдума" даже Германия не смогла бы больше тормозить санкции против России. Запад четко понимает: "референдум" 11 мая – это прямая угроза срывов выборов президента Украины".

Саакашвили также подчеркнул, что официальным украинским властям ни в коем случае нельзя расслабляться.

"Нет никаких сомнений, что захват юго-востока Украины – главная стратегическая задача Путина. Он ни под каким предлогом от нее не отступит. Официальному Киеву нельзя расслабляться. Заявление Путина – не отступление, а короткая передышка. Президент России будет расширять и насаждать хаос на юго-востоке Украины. Путин играет с Украиной в кошки-мышки – схватит, отпустит, а потом опять схватит. Правда, на этот раз коту попалась слишком большая мышка, вряд ли он ее удержит", – подытожил Саакашвили.

Напомним, 7 мая Путин попросил представителей так называемой "Донецкой народной республики" перенести намеченный на 11 мая псевдореферендум.

Также он заявил, что Россия отвела войска от границы с Украиной. Однако военные эксперты, погранслужба Украины, Пентагон и НАТО не подтвердили отвод войск России от украинской границы.