Жириновский передал луганским сепаратистам автоброневик "Тигр": опубликованы фото

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский передал луганским сепаратистам бронированный автомобиль "Тигр".

Как сообщили в ГУ МВД Луганской области, авто провезли через украинскую границу под прикрытием 35 вооруженных боевиков, пишет УНН.

"Вчера около 18:00 к КПП "Изварино" в 4 микроавтобусах подъехали 30-35 вооруженных человек в камуфляже и масках, которые остановились на расстоянии 200 м от КПП.

Примерно в 20:30 через государственную границу с территории РФ через забор "Волна" совершил несанкционированный въезд автомобиль "Тигр", который уехал в неизвестном направлении. После этого неизвестные на микроавтобусах с места происшествия скрылись", - отметили в луганской милиции.

По информации ТСН, военное авто встречал лидер луганских сепаратистов Валерий Болотов. В благодарственной речи к одиозному политику Болотов назвал себя русским.

"Как настоящий русский - русские должны помогать русским", - заявил самопровозглашенный "губернатор".

Напомним, 8 мая на границе между Луганской и Донецкой областями боевики напали на пограничную часть. Украинским правоохранителям удалось отбить атаку.

Кроме того террористы сняли с постамента танк и отогнали его к баррикадам возле захваченного здания СБУ, который якобы хотят использовать на праздновании 9 Мая.