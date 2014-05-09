Олександр Черненко: кандидати дають обіцянки, ніби матимуть повноваження Януковича

На сайті "Главред" відбувся чат із головою Комітету виборців України Олександром Черненком. Спілкуючись із читачами, він розповів про особливості нинішніх президентських виборів, ймовірність блокування дільниць, те, як голосуватиме 25 травня Донбас, чи стали передвиборчі обіцянки нинішніх кандидатів більш відповідальними і менш популістськими, чи потрібен Україні референдум щодо федералізації, а також чому ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у президенти Дарту Вейдеру.

Подаємо стенограму чату з Олександром Черненком.

valeria_: Олександре, цікавить ваше враження: якщо проаналізувати передвиборчу боротьбу, обіцянки, інформаційну кампанію кожного з кандидатів, по-вашому, кандидати зараз, у таких складних і небезпечних для країни умовах, хоч трохи змінилися на краще, почали більш відповідально ставитися до того, що говорять? Чи, як завжди, популізму більше, ніж конструктиву та справжніх намірів? Наперед дякую за відповіді.

Олександр Черненко: На жаль, популізм є невід'ємною частиною українських виборів (та й не лише українських). Ці вибори – не виняток. Сьогодні ми багато чуємо від кандидатів про те, що вони зроблять для Україні, але, на жаль, не чуємо, як вони планують це робити. Тим не менше, кандидати мають дати чіткі відповіді на головні питання: якою вони бачать нову Конституцію, чи готові вони до дострокових парламентських виборів за відкритими списками, яким чином збираються вирішити проблему сепаратизму та кримське питання, яким чином будуть виводити з кризи економіку. Кандидати мало змінилися на краще, але інших ми не маємо. Будемо обирати з того, що є. Головне – обирати відповідально.

nat_: Нещодавно ви говорили, що 25 травня цілком імовірне блокування дільниць. Чи зберігається зараз такий ризик, у зв'язку з чим це може відбуватися? Дякую за відповіді!

Олександр Черненко: Небезпека блокування дільниць, залякування членів комісій і виборців у певних регіонах зберігається. Але я б не перебільшував масштаби цього явища. Сьогодні ми говоримо навіть не про цілі області, а про окремі дільниці в Донецькій та Луганській областях. До виборів ще є час, аби стабілізувати ситуацію. Навіть якщо ситуація залишиться такою, як вона є, за нашими прогнозами, не зможуть відкритися від тисячі до двох тисяч дільниць, що становить менше 5% від загальної кількості дільниць. Це не привід, щоб не проводити вибори по всій Україні.

nat_: Як ви оцінюєте готовність до виборів (маю на увазі організаційно: дільниці, комісії тощо)?

Олександр Черненко: Якщо не брати до уваги "проблемні" округи, то країна в цілому готова до виборів. Сьогодні найбільша проблема – це комплектація дільничних виборчих комісій. Кандидати безвідповідально поставилися до подання своїх представників до ДВК, тому Верховна Рада мусила скоротити мінімальний склад комісій з 12 до 9 членів. Тому сьогодні комісії на 95% укомплектовані, однак більшість із них працює мінімальним складом, що дасть додаткове навантаження на членів комісій. Треба бути готовими до того, що на багатьох дільницях будуть черги, особливо там, де паралельно будуть проводитися місцеві вибори.

nat_: Як думаєте, чи вгамується Кремль після обрання нового президента України? Чи все, що нині відбувається, затягнеться надовго?

Олександр Черненко: Я думаю, що не вгамується. Але демократичні вибори президента – це та стартова точка, після якої всім нам разом потрібно будувати нову Україну, незважаючи на те, що відбувається в голові у Путіна. Навіть якщо вдасться вирішити проблему сепаратизму на сході, українська влада не може бути дружньою з російською, поки залишається окупованим Крим. А з цим доведеться жити ще довго.

Valeriy Klimov: Комитет избирателей? Не помню, чтобы когда-то такой комитет мы, избиратели, избирали. Кто вы вообще? Какие "регламенты" определяют такой комитет, кто его финансирует и его реальные полномочия? От имени каких конкретно избирателей вы тут и везде "комитетствуете"(в Одессе –это Попов?)? Только просьба ответить без пафоса и конкретно.

Олександр Черненко: Традиційне запитання. :) Избиратели избирают власть, а мы – общественная организация. Мы действуем согласно законодательству Украины об общественных объединениях и Уставу нашей организации. Финансируемся мы международными фондами, а также украинскими благотворителями. Все финансирование прозрачное, мы ежегодно публикуем отчеты. Мы не выступаем от имени избирателей – мы стараемся защитить их права. Надеюсь, ответ был конкретен.

Petro: Як ви ставитеся до ідеї проведення всеукраїнського референдуму щодо федералізації?

Олександр Черненко: Референдум – це демократична процедура. Але референдум – як атом: може бути "мирним", а може бути бомба. Дуже часто диктатори приходили до влади шляхом референдуму.

Ми не проти проведення будь-яких референдумів, але для нас головним є дотримання демократичної прозорої процедури. Сьогодні закон про всеукраїнські референдуми не дозволяє здійснити таку процедуру. Тому в перспективі ми допускаємо проведення такого референдуму, але за досконалим законом і після серйозної дискусії в суспільстві з цього питання. Соціологічні дані свідчать, що прихильників унітарної країни в Україні сьогодні більше, ніж прихильників федералізації. Децентралізацію влади в Україні потрібно проводити, але не слід підміняти поняття: в Україні сьогодні потрібні більші повноваження не регіонів, а місцевих громад. Те, що пропонують сьогодні сепаратисти, це не "більше прав місцевому самоврядуванню", а "більше прав територіям", що не вирішує проблему місцевого самоврядування в Україні.

Petro: Яка явка очікується на виборах 25 травня? Наскільки охоче піде на вибори Донбас?

Олександр Черненко: Явка очікується на рівні 65-70%. Щоправда, ще місяць тому очікування були вищими, в тому числі й у східній Україні. Сьогодні соціологія показує, що Донбас менше готовий іти на вибори, ніж місяць тому. Але якщо виборцям Донбасу дадуть можливість прийти на дільниці, то там проголосує не менше 40-50%, що є нормальною цифрою. Додам лише, що на кількох минулих виборах явка на Донбасі штучно накручувалася за рахунок адмінресурсу. Тому 50% – це цілком прийнятна явка для східних регіонів.

Pavlo: Щодо виборів мера у Києві. Ваша оцінка: у кого може бути пристойний результат, хто може перемогти?

Олександр Черненко: Я не знайомий із останніми соціологічними опитуваннями. Але опитування місячної давності показують двох фаворитів: Віталій Кличко і Володимир Бондаренко. З помітним відривом у Віталія Кличка. Яким буде результат виборів? Покаже голосування.

Pavlo: Що ви загалом думаєте про передвиборчі обіцянки кандидатів? І чому ніхто з них, озвучуючи ці обіцянки, не думає про те, що функції президента тепер будуть урізані, і що доведеться залежати від парламенту?

Олександр Черненко: У Вашому питанні вже є відповідь. Дійсно, більшість кандидатів дають такі обіцянки, нібито у них будуть повноваження, як у Януковича (можливо, вони про це таємно і мріють). Треба розуміти, що сьогодні головні функції глави держави – зовнішня, оборонна політика та захист прав громадян. Саме ці питання зараз є найбільш пріоритетними для суспільства, хоча серйозних реформ потребує й економіка (хоча, за Конституцією, це відноситься до повноважень уряду). Тому кандидатам слід обіцяти те, що є в межах їхньої компетенції.

rz_57: Почему не зарегистрировали Дарта Вейдера?:)

Олександр Черненко: Дарту Олексійовичу Вейдеру Центральна виборча комісія абсолютно законно відмовила в реєстрації. Була ціла низка причин, не пов'язаних із його екстравагантним ім'ям та прізвищем. Головні причини відмови полягали в порушенні процедури висування.

Від себе додам, що ці вибори занадто важливі і серйозні для України, щоб перетворювати їх на чергову клоунаду. Тим не менше, Д.О. Вейдер знайшов застосування своїм талантам на виборах міського голови Києва, де його успішно зареєстрували. Тому "Зоряні війни" із загальнонаціонального масштабу переносяться на локальну територію. :)

rz_57: Путин заявил: "Хочу подчеркнуть, что намеченные в Киеве президентские выборы – само по себе движение в правильном направлении". Г-н Черненко, по-вашему, эти слова следует понимать буквально, или стоит ожидать подвохов?

Олександр Черненко: Природна реакція у всіх думаючих людей після цих слів Путіна дійсно була такою: де ж тут підвох? Я не готовий дати діагноз зміні настроїв Путіна. Озвучу лише кілька можливих версій: 1) санкції таки почали діяти, і Путін намагається пом'якшити ці санкції; 2) Путін реально побачив, що провести референдум у Луганській та Донецькій областях хоча б за кримським зразком сьогодні неможливо, і просто вирішив не ганьбитися, відкласти це до "кращих часів"; 3) ці заяви спрямовані на те, щоб приспати пильність українців та західного світу, а підготовка до незаконного рефрендуму буде продовжуватися. Яка з цих версій правильна, або, можливо, мають місце всі три – я не знаю.

Єдиний позитив від цих заяв я бачу в тому, що в головах сепаратистів зараз певна дезорієнтація. Дехто вже в розпачі: "Владимир Владімірович, ви нас прєдали!" Все, що дезорієнтує наших ворогів, нам на руку.

Gallina: Олександре, поясніть, будь ласка, чи можна проголосувати не за місцем прописки, а в Києві? Де і які документи потрібно взяти? Дякую.

Олександр Черненко: Можна тимчасово змінити місце голосування за наявності вагомих підстав. Для цього потрібно не пізніше 19 травня звернутися до органів ведення реєстру (які знаходяться в приміщеннях районних державних адміністрацій) з відповідною заявою, де вказати місце голосування за новою адресою. Для цього, крім заяви, потрібно надати паспорт, а також документи, які підтверджують неможливість вашого перебування за місцем постійної реєстрації в день виборів. Закон чітко не каже, які це мають бути документи: це може бути довідка про відрядження, це може бути довідка з роботи, що ви працюєте не за місцем реєстрації, це може бути договір про оренду житла, в якому ви не зареєстровані. Але – органи ведення реєстру самі вирішують, чи достатні ці документи для підтвердження того, що в день виборів ви не будете за місцем постійної виборчої адреси.

Подібну процедуру потрібно пройти і перед першим, і перед другим туром, якщо такий буде.

Lurdes: Хто з кандидатів зараз має найбільше шансів на перемогу, за вашою оцінкою? Чи може хтось ще зійти з дистанції до 25 травня?

Олександр Черненко: 2 травня закінчився термін, коли кандидати могли знятися з перегонів. Тепер їх неучасть у виборах можлива лише у випадку смерті – дай Боже, їм усім здоров'я. Тому той список, який ми сьогодні маємо, і буде у виборчому бюлетені. Всі соціологічні опитування сьогодні фіксують двох фаворитів – Юлію Тимошенко і Петра Порошенка, з серйозною перевагою останнього. Але вибори покажуть.

Lurdes: Пане Олександре, наскільки висока ймовірність зриву виборів сьогодні?

Олександр Черненко: Зупинити виборчий процес сьогодні може лише введення надзвичайного або військового стану, чого, я сподіваюся, не буде. Тому вибори відбудуться за будь-якої погоди, в тому числі й політичної. Хотілося б, щоб вони відбулися на всіх без винятку дільницях. Непроведення виборів на кількох дільницях, незалежно від їх кількості, не є підставою для зриву виборів.

sky777_: Якого роду фальсифікації можливі під час цих виборів?

Олександр Черненко: Ми сьогодні доволі оптимістично дивимося на можливість чесних і прозорих виборів президента України. Жоден із кандидатів не володіє достатнім адміністративним, фінансовим ресурсом для організації серйозних фальсифікацій. Більше того, ми живемо в іншій Україні, і такі речі вже не пройдуть.

Разом із тим, у нас серйозне занепокоєння викликають прогнози щодо чесності виборів на місцевому рівні в деяких містах, зокрема, вибори до Київради, вибори міського голови Одеси та ін. Сьогодні ми спостерігаємо спроби підкупу виборців з боку деяких кандидатів до міськради і не виключаємо можливості фальсифікації результатів на рівні територіальних виборчих комісій. Будемо намагатися зупинити ці негативні тенденції ще у зародку.

sky777_: Під час цих президентських виборів до яких проблем слід бути готовими? У чому будуть їх головні особливості?

Олександр Черненко: Головна особливість цих виборів – їх швидкоплинність в умовах фактичних військових дій. Разом із тим, ці військові дії локалізовані на окремих територіях. У переважній більшості округів вибори пройдуть абсолютно нормально. Тому головні проблеми в організації виборів – не внутрішні, а зовнішні. Це провокації з боку терористів та їхніх прихильників.

sky777_: Що, на вашу думку, буде з "референдумом" 11 травня? Що стоїть за цим рішенням Путіна? Навіщо це зроблено? На коли "референдум" можуть перенести?

Олександр Черненко: На момент нашого спілкування рішення ініціаторів так званого "референдуму" ще немає (у підсумку вони не погодилися з Путіним і вирішили "референдум" проводити - ред.). Але, очевидно, 11 травня вже нічого не відбудеться, бо нічого не могло відбутися в принципі. Ту політичну акцію, яку запланували на 11 травня, не можна провести навіть зі створенням ілюзії дотримання законності. Тому, я думаю, самі сепаратисти зітхнули з полегшенням після заяви Путіна. Як буде розвиватися ситуація далі – зрозуміємо найближчим часом.

yur.filippow2012: Александр, скажите, пожалуйста, если организация всеобщих выборов в Крыму и на востоке Украины окажется невозможной или ограниченной, могут ли результаты выборов оказаться нелегитимными?

Олександр Черненко: Повторюся: сьогодні вибори будуть легітимними, навіть якщо вони відбудуться на одній дільниці. Але на наше тверде переконання, вибори відбудуться не менше як на 90% дільниць. Не може ціла країна (35 мільйонів виборців) бути заручником кількох тисяч "відморозків", які чомусь вирішили, що вибори нелегітимні. Тому все у нас буде добре.

Karambol: Тимошенко в своих заявлениях сейчас довольно часто намекает на новую революцию – для чего?

Олександр Черненко: Спробую відповісти максимально коректно: криза жанру.

Karambol: Сейчас, согласно всем соцопросам, лидирует Порошенко. Но может ли случиться так, что Юля или Тигипко догонят его и победят? Или, в принципе, победитель уже очевиден?

Олександр Черненко: Утримаюся від коментаря. Вибори покажуть.

Lurdes: Чи вірите ви, що після виборів відбудеться повне оновлення та зміна системи, на чому так наполягав весь час Майдан?

Олександр Черненко: Повне оновлення не може відбутися за день, місяць і навіть за рік. Для оновлення системи потрібні дві головні складові: чесність та компетентність. На жаль, ми маємо багато компетентних професіоналів, але з негативним шлейфом попередньої діяльності, та велику кількість чесних ентузіастів, але без належного досвіду. Зміна системи відбудеться тоді, коли нам вдасться досягти гармонії у цьому питанні.

Lurdes: Як ви вважаєте, хтось із нинішніх в.о. в уряді має шанс утриматися на посаді після президентських виборів? За ким би ви залишили крісло?

Олександр Черненко: Хто залишиться в уряді, окрім кількох міністрів, за новою Конституцією, вирішує парламент, а не президент. Сьогоднішній уряд, попри виправдану критику, непогано проявляє себе в економічному блоці, хоча в умовах фактичної зовнішньої агресії ми не можемо дати повну оцінку його діяльності. Не всі змогли себе серйозно проявити. Згідно соцопитувань, прем'єр-міністр Яценюк користується сьогодні серйозною довірою. Як експерт скажу, що нарешті Арсеній Петрович на своєму місці.

liga_: Олександре, як відбуватимуться вибори у невеликих містах Донецької і Луганської областей, тому ж Слов'янську, Краматорську, Рубіжному тощо, де фактично введений надзвичайний стан, але не проголошений офіційно?

Олександр Черненко: На території, де проводиться АТО, хоч закон про це і не говорить, фактично провести вибори неможливо. Туди сьогодні не завжди можна завезти хліб, не кажучи вже про виборчі бюлетені. Хоча за час, що лишився до виборів, там ще можливо навести порядок. У тих умовах, в яких ці міста перебувають зараз, вибори, на жаль, там не відбудуться.

Фото Владислава Мусієнка