Боевики Донбасса похвастались высокой явкой на сепаратистский "референдум"

Лидеры боевиков, которые отвечают за проведение "референдума" на Донбассе заявили, что в его ходе в Луганской области до 12 часов якобы "проголосовали" 65% избирателей, а в Донецкой области на 11:20 явка достигла 30%.

Об этом пишут РИА Новости.

В то же время Александр Малыхин, который отвечает за подсчет голосов незаконного опроса в Луганской области, заявил, что открылись 80% избирательных участков.

По его данным, по состоянию на 12:00 уже успели проголосовать около 65% избирателей.

Со слов Романа Лягина, который у боевиков Донецка ответственный за подсчет голосов. стало известно о "явке" в Донецкой области. Так, он утверждает, что она достигла 30% по состоянию на 11:20.

Он также рассказал, что в осажденном силами АТО Славянске голосуют активнее и по состоянию на 12:00 участие в незаконном опросе уже приняли почти половина избирателей.

Обратим внимание, что согласно данным официального госреестра избирателей, в Донецкой области проживает 3,35 миллиона избирателей. Область разделена на 21 избирательный округ, где должны работать 2425 избирательных участков, пишет Украинская правда.

Издание отмечает, что "бюллетени" для голосования на сепаратистском "референдуме" не имеют никаких средств защиты, а раздавать их начали в городах уже с четверга.

Ранее СМИ писали, что так называемый "референдум о независимости", который проходит в Донецкой и Луганской областях, проходит с огромным числом нарушений.

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