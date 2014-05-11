Украина не признает "референдум" сепаратистов и готова отражать нападение России - Парубий

Украина не признает результаты незаконного "референдума", организованного сепаратистами в Донецкой и Луганской областях, и готова отражать возможное нападение России.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий, пишет ВВС Украина.

"Если Россия признает референдум и начнет активные действия, я еще раз заявляю: если будет акт агрессии, Украина будет защищать свою территорию и свое государство", - отметил он.

"Мы не признаем референдум и не признаем, что эту политическую авантюру каким-то образом можно расценивать, как законную. Мы понимаем, что нападение может произойти в любой день, и украинские войска готовы ответить на вероятную атаку или акт агрессии со стороны России", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее Парубий заявлял, что нападение России может произойти в любой день.