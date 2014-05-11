Донецкие сепаратисты уже говорят, что не отделяются от Украины и не будут мешать выборам

Результаты так называемого "референдума" в Донецкой области не означают отделения региона от Украины и его присоединения к России, а являются "декларацией о законном праве".

Об этом заявил председатель "центральной избирательной комиссии" так называемой "Донецкой народной республики" Роман Лягин, сообщает Укринформ.

"Это декларация о законном праве. Мы хотим быть услышанными. Его ("референдума" - ред.) положительный исход не означает отсоединения от Украины, присоединения к России или объявления государственной самостоятельности", - сказал он.

Член так называемого "президиума совета ДНР" Борис Литвинов сказал, что у области будет два-три месяца, чтобы организовать "выборы на всех уровнях".

Кроме того, он заявил, что сепаратисты не будут мешать проведению выборов Президента Украины, назначенных на 25 мая.

"Мы не будем останавливать тех, кто придет на президентские выборы 25 мая", - заявил Литвинов.

Он также признался, что в ходе подготовки к сепаратистскому "референдуму" был использован денежный ресурс, который готовился к президентским выборам.

Напомним, МИД Украины назвал "референдум" в Донецкой и Луганской областях юридически никчемным и обратил внимание, что его проводили при поддержке террористов.

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