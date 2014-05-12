Кремль о "референдуме" на Донбассе: реакцию Путина прогнозировать сложно

Президент России Владимир Путин сформулирует свое отношение к "референдумам" на Донбассе после подведения их итогов.

Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет "Коммерсант".

"Прогнозировать сложно", - говорит Песков о возможной реакции Путина на "референдумы".

Он также отметил, что президент РФ не просил сторонников федерализации перенести псевдореферендум, а лишь "давал такую ​​рекомендацию".

"Однако, даже учитывая авторитет президента РФ, прислушиваться к ней было сложно. Учитывая ведение реальных боевых действий, жители вынуждены действовать по своему плану, исходя из реальной ситуации", - добавил Песков и назвал обвинения со стороны США и ЕС в отношении России "абсолютной глупостью".

"Им не важно, как выполняются договоренности, идет диалог, или прекращена стрельба. Для них главное - провести выборы и закрыть юридический вопрос о законности организованного ими переворота", - говорит пресс-секретарь.

Как известно, согласно предварительным данным, которые огласил так называемый председатель ЦИК самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Роман Лягин, на "референдуме" в Донецкой области за самостоятельность региона проголосовали 89,07% избирателей при явке 74,87%.

Однако социологи утверждают, что большинство жителей Луганской и Донецкой областей проигнорировали псевдореферендум сепаратистов, поэтому не поддержали боевиков.