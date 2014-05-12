Турчинов о "референдуме" на Донбассе: фарс и прикрытие убийств

Фарс, который террористы называют "референдумом", не будете иметь никаких юридических последствий, кроме уголовной ответственности его организаторов.

Так и.о. Президента Украины, спикер Верховной Рады Александр Турчинов прокомментировал "референдум", который состоялся на Донбассе, сообщает пресс-служба Рады.

"Этот пропагандистский фарс не будете иметь никаких юридических последствий, кроме уголовной ответственности его организаторов", - отметил руководитель парламента, отметив, что украинская власть будет продолжать и дальше борьбу с террористами диверсантами и преступниками.

"Тот фарс, который террористы с сепаратистами называют "референдумом", является ничем иным, как пропагандистским прикрытием убийств, похищений людей, насилия и других тяжких преступлений", - сказал он.

По его словам, эти разрушительные для экономики Донецкой и Луганской областей процессы, реально угрожают жизни и благополучию граждан, "инспирированные руководством Российской Федерации, цель которого - полная дестабилизация ситуации в Украине, срыв президентских выборов и свержение украинской власти".

"В то же время власть будет вести диалог с теми на востоке Украины, кто не имеет крови на своих руках и готов отстаивать свои цели и убеждения законными средствами", подчеркнул Турчинов.

Напомним, 11 мая в Донецкой и Луганской области прошли "референдумы" о статусе регионов.

Донецкие сепаратисты уже заявили о подсчете результатов. Глава так называемой "ЦИК" сепаратистов Роман Лягин заявил, что явка на псефдореферендуме составила 74,87%.

При этом он сказал, что за "независимость" так называемой "Донецкой народной республики" проголосовали 89,07%, против - 10,19%, 0,74% "бюллетеней" были испорчены.

Между тем, глава "ЦИК" по проведению "референдума" о независимости так называемой Луганской народной республики Александр Малыхин заявил, что на Луганщине на псевдореферендуме 94 - 98% избирателей проголосовали за отделение региона.