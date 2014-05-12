Эксперт о "референдуме": то, что творится на Донбассе, может переброситься в Россию

Проведенный в Донецкой и Луганской областях незаконный "референдум" сепаратистов никаких юридических или публично-народных последствий не даст.

Об этом директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал в комментарии Цензор.нет

"Я считаю, что "референдум" на Донбассе - это фарс. Фактически под дулами автоматов там голосовали 2-3% - преимущественно маргинес, а они выдают это за референдум, остальные его совсем не воспринимают, поскольку люди не делали ставку на референдум, они не считают, что эти головорезы поднимут их уровень жизни и улучшать её условия", - поделился мнением эксперт.

"Через день-два опять возобновятся бои на улицах Донецких и Луганских областей и этим закончатся все "народные референдумы", - считает Небоженко. - Не может быть референдум, где нет процедуры отсчета голосов и наблюдателей, не может быть волеизъявления, где нет воли реализации. Референдум в первую очередь - не просто опрос населения, а что-то реализовывается, а на практике получается, что те, кто проводит его, сами его и реализуют - такое невозможно".

"Другое, то, что твориться сейчас на Донбассе, может легко переброситься на соседние области Российской Федерации - на Ростовскую область, на Брянскую, потому, что там в тяжелейших условиях люди живут, и когда им 24 часа в сутки показывают, как Донецк и Луганск сражаются за свои права, они задают себе вопрос: "а мы почему не сражаемся?", - поделился мнением политолог.

"Путин сейчас боится, что огонь донецких мятежей перебросится на Россию, почему он и высказался публично, что он против "референдумов". Конечно, он будет и дальше поддерживать конфликт, будут гибнуть люди, но он очень боится, что вооруженные боевики появятся в Брянске, Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону", - считает директор соцслужбы.

"Все регионы, которые находятся за МКАД, могут бунтовать, по факту Путин сейчас контролирует Москву, остальные регионы увязли в депрессии. Сейчас он действительно задумался над угрозой восстаний в областях, где люди живут за чертой бедности", - подчеркнул Небоженко.

Ранее "Главред" сообщал, что президент России Владимир Путин сформулирует отношение к "референдумам" на Донбассе после подведения итогов.