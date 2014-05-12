Переворот в "Донецкой республике": власть перешла к людям "Стрелка" - СМИ

Лидеры так называемой самопровозглашенной "Донецкой народной республики" фактически отстранены от руководства неким Сергеем Здрилюком, который называет себя "правой рукой" главаря боевиков на Донбассе Игоря Гиркина по прозвищу "Стрелок".

Об этом сообщили источники в ДНР, пишет "ОстроВ".

"Вчера произошел переворот. Пургина, Лягина и Маковича отодвинула от принятия решений группа людей во главе с человеком, который представился помощником "Стрелка" из Славянска", - сказал источник.

По словам собеседника, на главу "ЦИК ДНР" Романа Лягина было оказано силовое воздействие, чтобы он немедленно огласил результаты так называемого "референдума" о независимости региона.

Ранее сами представители "временного правительства ДНР" признавали, что "то, что удалось сделать в Славянске", было невозможно без Игоря Стрелкова (по информации СБУ, речь идет о полковнике ГРУ ГШ РФ Игоре Гиркине –ред.).

Напомним, ранее спикер ВР Александр Турчинов заявил, что фарс, который террористы называют "референдумом", не будете иметь никаких юридических последствий, кроме уголовной ответственности его организаторов.