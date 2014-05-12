Янукович снова выступил в России: признал "референдум" сепаратистов и рассказал о "фашизме"

Экс-президент Украины Виктор Янукович прокомментировал сепаратистский "референдум", который состоялся на Донбассе, заявив, что ЕС и другие страны после большой "явки" жителей не могут не признать, что террористов в этих регионах нет. При этом он заявил, что Киев должен немедленно вывести силовиков c востока страны.

Об это пишут РИА Новости, отмечая, что, по словам Януковича, точка невозврата для нынешних украинских властей уже пройдена, в стране царит "откровенный фашизм и бандитизм".

"Весь мир увидел, какое количество людей пришло на "референдум"! И Вы можете пытаться игнорировать его результаты, но ни Вы, ни Европа, ни другие страны уже не можете не признать, что нет никаких террористов, и Вы ведете войну против собственного народа", - заявил Янукович, обращаясь к властям Украины.

При этом он призвал их прекратить "насилие и террор против собственного народа".

Также экс-президент, ссылаясь на собственные неназванные данные, заявил, что число жертв среди мирных граждан на востоке Украины уже превысило 300 человек.

"Я могу сейчас признать какие-то свои стратегические ошибки, но, по моему глубокому убеждению, никогда ни одна власть, никакая карьера или финансовый успех не стоят человеческой жизни. А кровавая хунта уже уничтожила более трехсот мирных граждан. А это чьи-то отцы, мужья, братья и сыновья и, как не ужасно, чьи-то невесты, жены, матери и даже маленькие дети. И по сей день не известно, сколько на самом деле погибло детей, которых незаконно мобилизовали? Их надо остановить немедленно", - сказал Янукович.

"Я призываю Вас - остановитесь… Никто не сможет остаться безнаказанным, но сейчас Вы должны прекратить убийства, не усугубляйте свою вину. Каждая человеческая жизнь бесценна. Можно отстроить уничтоженное Вами здание, но нельзя вернуть человеческую жизнь!", - подчеркнул он.

"Немедленно выведите наемников (информацию о них беглый экс-президент тоже ничем не подтвердил - ред.) и войска с территорий Донецкой, Луганской, Одесской и других областей, прекратите насилие и террор против собственного народа. То, что Вы делаете со страной, граждане видят каждый день", - отметил экс-президент.

Также Янукович заявил: "В результате беспрецедентного вооруженного переворота, незаконного захвата власти - мы потеряли то, что ежедневно собирали по крупинке в копилку соборности Украины. Сегодня кругом царит ненависть, страх, отчаяние, порывы мести, откровенный бандитизм и фашизм… Точка невозврата вами уже пройдена".

Кроме вышесказанного напомним, ранее спикер ВР Александр Турчинов заявил, что на "референдуме" на Луганщине проголосовали около 24% людей, а в Донецкой области - чуть больше 32%.

Ранее сепаратисты утверждали, что за признание так называемой "Донецкой народной республики" на псевдореферендуме проголосовали более 89% людей. При этом СМИ писали, что голосовать позволяли без паспорта и несколько раз.