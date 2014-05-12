Если Рада разрешит, Днепропетровская область готова присоединить часть Донбасса

Днепропетровская область готова принять в свой состав населенные пункты Луганской и Донецкой области, в случае принятия соответствующего решения Верховной Радой.

Об этом заявил и.о. вице-губернатора Днепропетровской области Борис Филатов, сообщает УНИАН.

"Если результаты этого референдума (о присоединении Донбасса к Днепропетровской области - Ред.) будут имплементированы соответствующим образом действующего законодательства и будет изменена административная территориальная принадлежность Донецкой и Луганской областей, тогда руководство области готово будет принять решение этого референдума", - сказал он.

Филатов также заявил, что результаты проведенного 11 мая референдума демонстрируют политическую волю граждан соседних областей, которые устали от "мародерства и бандитизма, которые принесли им так называемые "народные республики".

В то же время Филатов отметил, что Днепропетровская область готова принять населенные пункты Донецкой и Луганской области, как только этот вопрос будет решен юридически.

Ранее "Главред" сообщал, что 11 мая в Донецкой и Луганской областях сепаратисты провели незаконный "референдум" о статусе региона.

Они утверждают, что за государственную самостоятельность т.наз "Донецкой народной республики" проголосовали 89% граждан, за независимость "Луганской народной республики" – 96%.

В соответствии с украинским законодательством упомянутый опрос не имеет юридической силы и его проведение не признают ОБСЕ, ЕС, а также США и другие страны мира.

Также 11 мая прошел территориальный опрос "Референдум за мир, порядок и единство" по вопросу присоединения Донецкой и Луганской областей к Днепропетровской области.