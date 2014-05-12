Пародия на референдум на Донбассе: сепаратисты забили гол в свои ворота

Пародия на референдум, которая прошла в минувшее воскресенье в Донецкой и Луганской областях, вряд ли пойдет на пользу сторонникам отделения этих регионов от Украины. Скорее, действо поставило вопрос "Что делать с результатами?", на который, похоже, нет внятного ответа.

Публично дистанцировавшийся от проведения "референдума" на Донбассе Владимир Путин, Государственная Дума, отказавшаяся прислать на него своих наблюдателей, нивелируют поразительное единодушие, в экстренном порядке зафиксированное "избиркомами" так называемых ДНР и ЛНР. При объявленной явке в районе 80% в обеих областях якобы около 90% проголосовали за акты о провозглашении независимости, что позволяет говорить об одном порядке цифр с печально известным "референдумом" в Крыму, прошедшим под прикрытием "зеленых человечков", оказавшихся российскими военными.

Интересно, что на этот раз Кремль не рискнул привозить лояльных себе наблюдателей из европейских государств, да и технически это было сделать проблематично. Само "волеизъявление" прошло в классическом формате "война все спишет": выдача нескольких бюллетеней в одни руки голосовавшему и голосование без предъявления паспорта и за пределами немногочисленных участков были самыми распространенными нарушениями.

Заявленные сепаратистами "результаты" не просто напоминают отчаянную попытку назвать желаемое действительным, но и вызывают серьезные сомнения в их способности адекватно перестраиваться по ходу процесса. Говорить о подобной монолитности жителей восточных областей Украины – фактически заниматься самообманом. Впрочем, в сложившейся ситуации, когда действия силовиков вынуждают сторонников отделения все чаще поглядывать на Кремль с призывами о помощи, это едва ли не самое разумное решение.

Дело в том, что для Путина восточные области Украины – отнюдь не лакомый кусочек, а инструмент влияния на нашу страну с целью дестабилизации. Быть обходительным с теми, кто согласился играть роль расходного материала, Кремль вряд ли станет. Ему куда интереснее призывать "услышать Юго-Восток", сохранившийся только в российской внешнеполитической матрице, чем хотя бы попытаться стать посредником в этих переговорах (Москва уже в понедельник сказала, что "уважает" результаты голосования, и призвала к диалогу).

Интересно отметить, что украинская власть выказывает готовность к переговорам с местными элитами, но понять, кто именно и на каких основаниях может вести их, непонятно. "Хозяин Донбасса" Ринат Ахметов вряд ли захочет ассоциироваться с сепаратистами напрямую, Олег Царев, публично рекламирующий идею создания Новороссии по лекалам от Владимира Путина, не пользуется достаточным авторитетом в Донецке и Луганске, а местные полевые командиры сепаратистов либо не захотят снимать балаклавы, либо априори маловлиятельны.

"Референдум" 11 мая превращается в скоропортящийся продукт, результаты которого необходимо употребить как можно быстрее. При этом нарастающие проявления насилия в восточных областях все сильнее подрывают доверие к тем, кто пытается играть там роль власти. Инициаторы создания ДНР и ЛНР, если использовать футбольную терминологию, забили гол в свои ворота.

Судя по всему, людям, захватившим административные здания в Донецке, Луганске и других городах придется в экстренном порядке определять новые задачи для своих сторонников, ведь заявленные цифры поддержки идеи отделения Донбасса от Украины требуют реализации этого результата. Судя по заявлениям из Донецка и Луганска, ясного видения использования своих достижений сепаратисты не имеют. И это, пожалуй, главный результат "волеизъявления", прошедшего 11 мая.