В ЕС призвали Россию поддерживать целостность Украины: осудили "референдум"

28 стран-членов Евросоюза не признают результатов псевдореферендума, которые вчера, 11 мая, на Донбассе провели сепаратисты. ЕС заверили, что поддерживают территориальную целостность Украины и призывают Россию поступить так же.

Об этом говорится в выводах Совета ЕС, обнародованных после заседания при участии глав дипломатий, пишет Украинская правда.

"ЕС не признает ни вчерашнего (11 мая - ред.), ни любых других нелегитимных и незаконных "референдумов", - говорится в документе.

Также в заявлении отмечается, что "ЕС твердо стоит на позиции поддержки единства, суверенитета, независимости и территориальной неприкосновенности Украины и призывает Россию поступать так же".

"ЕС обеспокоен попыткой пророссийских сепаратистов дестабилизировать ситуацию в Восточной и Южной Украине. Продолжаются захваты админзданий, похищения, убийства и нарушение свободы медиа группами вооруженных людей, что является неприемлемым и должно быть пресечено", - заявили в ЕС.

Напомним, ранее европейские политики отреагировали на проведение незаконного "референдума", организованного сепаратистами Донецкой и Луганской областей.

Так, глава МИД Швеции Карл Бильдт сообщил, что суматоха, вызванная деятельностью сепаратистов и пророссийских бандформирований, рискует полностью разрушить экономику Донбасса.

Президент Франции Франсуа Олланд, в свою очередь, тоже осудил проведение "референдумов", назвав их недействительными.

Кроме вышесказанного добавим, что после "референдума" донецкие и луганские сепаратисты уже объявили "независимость" регионов.