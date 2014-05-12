Эксперт рассказал о сепаратистах и двойной игре Путина

В ситуации с донецкими и луганскими сепаратистами, которые провели незаконные "референдумы" и провозгласили "независимость" своих "республик", президент РФ Владимир Путин ведет двойную игру. При этом Москва все еще может ввести войска в Украину.

Такое мнение в своем Facebook выразил военный эксперт, координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Хлопчики из клуба по террористическим интересам под названием "Донецкая Народная Республика" заявили о своей "независимости" и попросились в состав России. Это понятно: куда им еще проситься, раз уж все делалось по заявке и за деньги Кремля? Да и в любом случае, в регионе кроме России террористических держав особо не наблюдается", - в частности, отметил он.

Тымчук напомнил, что "у Путина хватило ума пока не признать прямо результаты псевдореферендума, проведенного вчера по подворотням веселыми алкашами из "ДНР".

"Вместе с тем, Москва заявила, что "уважает" его результаты. Хотя, будучи в своем уме, уважать это издевательство над здравым смыслом невозможно", - уверен эксперт.



"Здесь Путин опять ведет двойную игру. С одной стороны, он не полез на рожон к Западу, который категорически не воспринял "референдум". Но, с другой стороны, Москва может в любую минуту таки признать "ДНР" и ввести в Украину войска. Поле для маневра оставлено", - отметил он.

Экспертное мнение по поводу псевдореферендумов на востоке Украины читайте в статье "Главреда": Пародия на референдум на Донбассе: сепаратисты забили гол в свои ворота.