На Луганщине десантники задержали двоих террористов с автоматами

В понедельник, 12 мая, поздно вечером в Луганской области десантники задержали двоих вооруженных террористов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Как выяснилось, около 23.00 благодаря профессиональным действиям личного состава Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил, которые выполняют задание по назначению, был задержан легковой автомобиль с двумя террористами.

По результатам осмотра из машины изъято 2 единицы АК-74, пистолет Макарова, граната Ф-1. Задержанные лица переданы в районный отдел милиции.

Ранее "Главред" сообщал, что в Свердловске на Луганщине в районе блокпоста Дьяково пятеро боевиков в камуфляже обстреляли автомобиль "Нива", были ранены два пограничника.