"Референдум" сепаратистов: западные СМИ рассказали о контрреволюции, цели Путина и боли от санкций

Кризис в Украине и вооруженные столкновения на востоке страны остаются темой новостей ведущих мировых СМИ. По их мнению, президент РФ Владимир Путин проиграл в борьбе с революционным Евромайданом, однако пророссийские сепаратисты смогли провести незаконный "референдум" на Донбассе, что дает повод говорить о победе Путина в контрреволюции.

Украинский кризис повысил популярность Путина в России, и пока он не почувствует достаточную экономическую боль от санкций, он будет продолжать двигаться на Запад, пишет Inopressa.

Нарастающий гул насилия, сопровождавший "референдумы" на востоке Украины, направляет украинский кризис по пути, на котором его в скором времени не смогут контролировать ни Путин, ни киевские власти, ни Запад, предупреждает The New York Times.

Тот факт, что "референдумы" состоялись, несмотря на просьбу Путина их отложить, говорят о том, что события уже набирают собственную движущую силу. Восточноукраинские сепаратисты уже заговорили о проведении второго референдума - о присоединении к России. Однако "Путин дал все основания полагать, что его истинной целью является не присоединение новых украинских территорий, а превращение Украины в федерацию под властью слабого и нейтрального киевского правительства, постоянно зависящего от России", говорится в статье.

Это означает, что в случае начала переговоров Киев и его западные покровители могут столкнуться с неприемлемыми требованиями. Путин, вероятно, будет добиваться признания аннексии Крыма Россией, степени регионального самоуправления, эквивалентной отделению, и гарантий того, что Украина не станет выстраивать политические и экономические связи с Европой.

"Однако на руках у Путина не только тузы", - напоминает NYT. Он должен осознавать, что всякое военное вторжение России на юго-восток Украины повлечет за собой сопротивление, серьезные торговые санкции, огромные расходы и, в случае аннексии, сильнейшие антироссийские и прозападные настроения в Украине. Украинский кризис резко повысил популярность Путина внутри страны, однако с началом настоящих боев это может очень быстро измениться.

"В конечном итоге, ни у одной из сторон нет альтернативы переговорам. На этой поздней стадии они не могут стать очередным упражнением в тщетности, как последняя встреча в Женеве", - подчеркивает The New York Times.

В то же время The Wall Street Journal отмечает: "Путин, может быть, проиграл проевропейское восстание в Украине этой зимой, но он одерживает победу в контрреволюции".

Американское издание напомнило, что 12 мая лидер сепаратистов потребовал вывода украинских войск со своей "суверенной" территории и обратился к России с просьбой принять Донецкую областьв состав РФ.

"В Кремле не дали прямого ответа на просьбу о присоединении, но ответили, что "с уважением относятся к волеизъявлению населения" и что "приветствуются любые посреднические усилия". Предлагать решение проблемы, которую он же и создал - давняя привычка Путина, и раньше Германия и администрация Обамы уже попадались на эту удочку", - пишет издание.

Как обладатель черного пояса по дзюдо, Путин чувствует, что западные лидеры стремятся предпринимать как можно меньше шагов. Поэтому он пытается добиться своих целей в Украине, не прибегая к полномасштабному вторжению.

Путин еще не почувствовал достаточно экономической боли для отказа от плана по присоединению Восточной Украины и дестабилизации ее оставшихся регионов. "Пока этого не произойдет, будьте готовы к тому, что он продолжит двигаться на Запад", - предрекает WSJ.

Ранее "Главред" сообщал, что военный эксперт Дмитрий Тымчук предположил: в ситуации с донецкими и луганскими сепаратистами, которые провели незаконные "референдумы" и провозгласили "независимость" своих "республик", Путин ведет двойную игру, при этом Москва все еще может ввести войска в Украину.