Добкин пожалел ПР: работает на благо избирателей, а ей грозят "люди с оружием"

Кандидат в президенты, экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин уверяет, что сейчас Партия регионов принимает решения, продиктованные интересами избирателей, голосовавших за нее на выборах, но ПР якобы грозят люди с оружием.

Об этом он рассказал в интервью российской службе Радио Свобода.

Отвечая на вопрос, сегодня ПР действует под давлением или регионалы поняли, что были неправы и ошиблись, Добкин заявил: "У вас немножко неверное представление о работе Партии регионов в парламенте. На самом деле Партия регионов, та, которая осталась сегодня, она принимает те решения, которые сегодня продиктованы интересами тех избирателей, которые Партию регионов в парламент и отправили".

"Находясь под давлением и под угрозами, а иногда под угрозами людей с оружием, Партия регионов все равно голосует, принимает решение до голосования в интересах тех людей, которые избрали. Часть депутатов от ПР в первые дни "военного переворота" в Киеве сразу перешла на сторону новой власти. Поэтому они де-юро может быть остаются членами Партии регионов, их не исключили, мы это сделаем на ближайшем съезде, но де-факто они с ПР всю связь потеряли. Поэтому их голосование нельзя распространять на нашу партию", - подчеркнул регионал.

Ранее "Главред" сообщал, что именно регионалы инициировали принятие диктаторских законов 16 января, которые ограничивали права и свободы украинцев. С подачи Вадима Колесниченко и Владимира Олейника фракция ПР с коммунистами в ручном режиме голосовала за их принятие, после чего массовые протесты сторонников евроинтеграции вспыхнули с новой силой и привели к бегству почетного председателя ПР - экс-президента Виктора Януковича.

Видео: svoboda.org