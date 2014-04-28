Добкину не удалось посетить Херсон: побоялся выйти из самолета

Сегодня, 28 апреля, кандидат в президенты от Партии регионов Михаил Добкин побоялся выйти из самолета в аэропорту Херсона, поскольку на взлетную полосу выехали неизвестные.

Об этом написала журналист "5 канала" Инна Неродик на своей странице в Facebook.

По ее словам, когда на самолет Добкина приземлился в аэропорту Херсона, "каким-то образом на аэродром попал "Правый Сектор" (информация не точная, может, просто какие-то небезразличные), выехали прямо на взлетную полосу".

"Дядя Добкин перепугался так, что и не вышел к людям. Развернулся да и полетел назад в Харьков", - написала она.

Позже эту информацию подтвердили в харьковском отделении Партии регионов, назначив пресс-конференцию "в связи с невозможностью кандидата проводить полноценную кампанию, посещать регионы, встречаться с трудовыми коллективами и жителями областей. А также в связи с захватом неизвестными вооруженными людьми аэропорта в городе Херсон с блокировкой движения самолета кандидата в президенты".

Кроме вышесказанного напомним, 14 апреля вечером в центре Киева неизвестные забросали мукой кандидата в президенты от Партии регионов Михаила Добкина.