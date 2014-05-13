Сын Януковича обозвал регионалов шакалами и вышел из партии

Младший сын президента Виктора Януковича - нардеп Виктор Янукович заявил о выходе из Партии регионов.

Об этом Янукович-младший написал на своей странице в Facebook.

"Чтобы пресечь спекуляции, сразу обосную свое решение. Во-первых, произошло перерождение партии (или вырождение, если будет угодно)", – заявил Янукович-младший.

"ПР, некогда родная партия, которой я отдал больше десяти лет, пережив с ней много взлетов и падений, деградировала и стала послушным инструментом в руках палачей своего народа'', - заявил он.

''Во-вторых. Если многие мои однопартийцы пошли на компромисс с совестью ради сохранения мандатов и неких благ, то моя совесть и моя честь не позволяют мне задерживаться в рядах такой партии'', - подчеркнул он.

''Я не хочу и не буду соучастником геноцида собственного народа и других преступных действий, молчаливо поддерживаемых остатком партии!"' – добавил Виктор.

''Безусловно, остались еще в ПР люди, которые заслуживают глубокого уважения, просто их голосов не слышно за общим воем шакалов. В тренде, как говорится, другое мнение'', - написал депутат.

Ранее "Главред" сообщал, что 29 марта Партия регионов исключила из своих рядов Януковича, экс-премьера Николая Азарова, экс-первого вице-премьера Сергея Арбузова, бывшего главу Миндоходов Александра Клименко, главу Донецкого облсовета Андрея Шищацкого и нардепа Валерия Коновалюка.