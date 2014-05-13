Бой с террористами под Краматорском: погибли шесть украинских военных

Сегодня, 13 мая, вблизи Краматорска Донецкой области во время движения колонна одной из воинских частей ВС Украины была цинично и коварно обстреляна из засады. В результате инцидента погибли шесть военнослужащих, восемь получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, пишет УНИАН.

По данным Минобороны бой состоялся в 13:00 на окраине села Октябрьское, Славянского района, расположенного в 20 км от Краматорска.

В ведомстве подчеркнули, что террористы атаковали украинских десантников из гранатометов, вели плотный прицельный огонь из стрелкового оружия.

"Более 30 нападавших прибыли заранее и были размещены вдоль реки по кустам. Первый выстрел террористов из гранатомета попал в двигатель второго из БТРов, который подошел к мосту. Раздался взрыв. Другой БТР пытался протолкнуть поврежденную боевую машину, которая загорелась, дальше от деревни. Военнослужащие приняли бой", - рассказали в Минобороны о ходе боя.

"После первого залпа террористов из тяжелого оружия погибли двое военнослужащих, еще 3 были ранены. Всего в результате длительной схватки погибли 6 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. 8 получили ранения различной степени тяжести. Один тяжелораненый", - резюмировали в ведомстве.

Кроме вышесказанного напомним, что ранее о бое под Краматорском сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук. Военный эксперт написал на своей странице в Facebook, что под Краматорском украинские десантники попали в засаду, устроенную пророссийскими террористами.