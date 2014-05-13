Рада создала комиссию по расследованию гибели людей на юге и востоке Украины

По требованию коммунистов и регионалов создана ВСК для расследования убийств на юге и востоке Украины.
Верховная Рада создала Временную следственную комиссию для расследования убийств граждан на юге и востоке Украины.
Об этом сообщает "Украинская правда".
За соответствующее решение проголосовали 263 народных депутата.
Как известно, создания соответствующей ВСК требовали фракции Партии регионов и КПУ.
Комиссия будет заниматься расследованием фактов убийств граждан в Одессе, Мариуполе, Красноармейске и других городах.
Напомним, ранее и.о. президента Украины и председатель Рады Александр Турчинов лишил слова лидера КПУ Петра Симоненко и предупредил его, что поднимет вопрос о запрете деятельности КПУ за причастность к сепаратистской деятельности.