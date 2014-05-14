На Луганщине сепаратисты угрожают расправой членам ОИК: требуют остановить подготовку к выборам

Сегодня, 14 мая, в Антраците Луганской области три тысячи митингующих заняли помещение окружной избирательной комиссии №111, а членам ОИК приказали расходиться по домам.

Об этом сообщает председатель комитета избирателей Александр Черненко в своем Facebook.

"Митинг "решил" не проводить ни президентских выборов 25 мая, ни выборов городского головы, назначенных на тот же день. Сепаратисты угрожали расправой членам ОИК и их семьям, если они будут заниматься выборами. В ЦИК эту ситуацию уже знают, членам комиссий рекомендовано не выходить на работу до прояснения ситуации", - пишет Черненко.

Вторжение в ОИК №109 имело место и в Красном Луче. В 9 утра на заседание пришли казаки и в ультимативной форме потребовали остановить подготовку к выборам.

"Сказали, что пока что они без оружия, но если до понедельника комиссия не остановит избирательный процесс, то в понедельник придут с оружием. Председателя комиссии забрали для профилактической беседы", - рассказал председатель комитета.

Тем не менее, по словам Черненко, члены окружных комиссий не боятся угроз и намерены продолжать подготовку несмотря ни на что.

Напомним, спикер Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин заявил, что непроведение выборов президента Украины 25 мая является "большим злом, чем их проведение".



