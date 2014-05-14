В Луганске боевики отпустили директора школы: коллеги назвали причину похищения

В Луганске террористы отпустили похищенного ранее директора СШ №42 Александру Шевченко, которую, по данным милиции, захватили четверо вооруженных боевиков. По мнению коллег, управленца похитили из-за отказа проводить в школе "референдум".

Об освобождении Шевченко на своей странице в Facebook написал член попечительского совета школы-гимназии №42 Александр Волчанский, пишет УНИАН.

"Александру Витальевну отпустили", - сообщила он.

Также Волчанский прокомментировал похищение директора.

"Мне звонила завуч. Я лично общался с завучем. Два раза набирал Александру Витальевну. Она не сбрасывала. Я слушал, что говорили возле нее. Последнее - она ехала в авто. Не одна. Говорить толком не могла. Два слова: "Говорить не могу", - сообщил Волчанский.

Обратим внимание, что, по мнению коллег Шевченко, причиной ее похищения мог стать отказ проводить сепаратистский "референдум" в помещении школы и проукраинская гражданская позиция, которую она ни от кого не скрывала.

Напомним, что о похищении директора СШ №42 Александры Шевченко сообщили в ГУМВД Украины в Луганской области.

Кроме вышесказанного добавим, что ранее в Луганской области вооруженные террористы похитили начальника Новоайдарского райотдела милиции, который вышел к ним на переговоры.

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