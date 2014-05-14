ЦИК: выборы президента станут самыми дешевыми в истории Украины

Выборы президента Украины, назначенные на 25 мая, станут самыми дешевыми в истории по расходам кандидатов.

Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский, передает РБК-Украина.

"По моему мнению, эти выборы президента Украины станут самыми дешевыми в истории с точки зрения расходов избирательных фондов кандидатов на пост президента Украины", - рассказал он.

Также Охендовский отметил, что "еще с середины апреля кандидаты продемонстрировали достаточно низкую активность с точки зрения размещения агитационных материалов – и на внешних носителях, и в СМИ. Достаточно невысокой такая активность остается и на это время".

Ранее сообщалось, что выборы в Украине установят рекорд по количеству наблюдателей.