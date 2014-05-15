ФСБ подозревает украинского режиссера в организации терактов в Крыму

Федеральная служба безопасности РФ задержала в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова по обвинению в организации теракта.

Об этом в сообщила журналист Екатерина Сергацкова в своем Facebook.

"Ему инкриминируют – внимание – организацию теракта. Это совершенно уже ни в какие ворота не лезет, правда? Олег – талантливый режиссер и гражданский активист, он немало сделал для развития общественных инициатив в Крыму", - написала она.

Также журналист заверила, что Сенцов не делал ничего противозакооного, не говоря уже о терактах.

"Он поддерживал (и поддерживает) единую Украину и не делал ничего противозаконного. А уж тем более не готовил никаких терактов – это просто немыслимо", - добавила она.

Сенцов был задержан в Симферополе 11 мая. Ожидается, что в ближайшее время он будет отправлен в Москву.

Стоит отметить, что работы режиссера были высоко оценены зрителями и специалистами на международных кинофестивалях в Германии, Нидерландах, Украине и России.

Так, на 10 Международном кинофестивале "Дух огня" в Ханты-Мансийске его фильм "Гамер" получил почетную награду.

Напомним, что сегодня, 15 мая, вступил в силу закон о временно оккупированных территориях.