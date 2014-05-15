На Луганщине силовики берут под контроль избиркомы

В Луганской области Украинская армия берет под контроль помещения избирательных комиссий.

Об этом глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня воинское подразделение взяло в Беловодске под контроль здание, в котором находится окружная избирательная комиссия ТИО №114, наблюдатели КИУ случайно стали свидетелями этого. Военные в камуфляже и в касках прибыли на грузовом автомобиле, местные, которых к зданию не допускают автоматчики, почему то спутали их с солдатами российских ВС. Однако председатель ОИК Владимир Несмеянов сообщил нам по телефону, что здание взяли под контроль украинские военные", - написал Черненко.

Кроме того, по его информации, наблюдатели Луганского облорганизации КИУ обращают внимание на большое количество дозоров украинской армии на дорогах в северной части области.

"Вооруженные сепаратисты вряд ли теперь смогут здесь свободно перемещаться даже при поддержке перешедшей на их сторону милиции", - отмечает глава КИУ.

Ранее "Главред" сообщал, что на Луганщине сепаратисты угрожают расправой членам ОИК и требуют остановить подготовку к выборам.