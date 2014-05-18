Турчинов обратился к крымским татарам в годовщину депортации: выразил поддержку

И. о. президента Украины, спикер Верховной Рады Александр Турчинов обратился к крымским татарам в связи с 70-ой годовщиной депортации, выразив им поддержку.

Об этом говорится в его обращении к крымским татарам и лицам других национальностей, которые были депортированы из Крыма, размещенном на сайте и.о. президента.

"70 лет тому назад на крымской земле коммунистическим режимом было совершено жестокое преступление - осуществлены массовые депортации представителей местных этносов, которых сталинская власть безосновательно обвинила в сотрудничестве с гитлеровцами", - говорится в обращении Турчинова.

Он напомнил, что применяя принцип коллективной ответственности, в течение нескольких майских дней 1944 года в отдаленные регионы Средней Азии и Сибири были принудительно переселены около 200 тыс. крымских татар.

"Особенно циничными стали репрессии в отношении фронтовиков - героев войны, орденоносцев, благодаря мужеству которых одержана победа над нацизмом в Европе. Нечеловеческие условия переезда, болезни и нищета в спецпоселениях унесли жизни десятков тысяч людей", - подчеркнул Турчинов.

Он добавил, что "позорная практика депортаций применялась кремлевской властью и к представителям других народов, которые населяли Крым: грекам, болгарам, армянам, туркам, иранцам, итальянцам".

"Тоталитарный режим делал все, чтобы остановить процесс этнокультурного развития изгнанников, уничтожить их национальную память, культуру и язык", - говорится в обращении и.о президента.

Турчинов заверил, что при любой экономической и политической ситуации Украина будет продолжать предоставлять содействие народам, которые пережили депортацию, и их потомкам.

Между тем, он выразил надежду, что принятый Верховной Радой Закон Украины "О возобновлении прав лиц, депортированных по национальному признаку" позволит создать в будущем достойные условия для завершения процесса их возвращения и обустройства на украинской земле.

Напомним, ранее сегодня, и.о. президента Украины, спикер Верховной Рады Александр Турчинов обратился к украинцам по случаю Дня памяти жертв политических репрессий, отметив, что определенные силы внутри страны и за ее пределами снова пытаются вернуть ее в тоталитарное прошлое, зовут назад в империю и добавил, что эти попытки обречены на поражение.

Кроме вышесказанного обратим внимание, что сегодня, 18 мая, крымские татары поминают жертв депортации своего народа, которая произошла семьдесят лет назад.