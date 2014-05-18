Попытки вернуть Украину в империю обречены на поражение - Турчинов

18 мая 2014, 10:44

Турчинов сделал обращение по случаю Дня памяти жертв политических репрессий.

Александр Турчинов

И.о. президента Украины, спикер Верховной Рады Александр Турчинов обратился к украинцам по случаю Дня памяти жертв политических репрессий, отметив, что определенные силы внутри страны и за ее пределами снова пытаются вернуть ее в тоталитарное прошлое, зовут назад в империю и добавил, что эти попытки обречены на поражение.

Об этом сообщается на сайте и.о. президента.

"Более чем восемь десятилетий прошло с тех пор, как маховик сталинской репрессивной машины набрал полные обороты... Жертвой карателей из НКВД во времена лихолетья мог стать каждый независимо от возраста, национальности, социального статуса, профессии, религиозных убеждений", - говорится в обращении Турчинова.

Он подчеркнул, что несмотря на огромные потери, украинский народ выстоял и получил долгожданную веками независимость.

"Но сегодня определенные силы внутри страны и за ее пределами жаждут реванша и пытаются снова вернуть тоталитарное прошлое, пробуют обмануть общество, зовут обратно в империю. Убежден, что эти попытки обречены на неизбежное поражение. Мы защитим свой демократический европейский выбор, свое государство!", - добавил Турчинов.

В то же время и.о. президента напомнил, что главными ценностями современного цивилизованного мира является открытость и свобода.

По его убеждению, именно такая модель развития является залогом динамичного развития, сильной экономики, высоких социальных стандартов.

"И только демократическое государство способно уважать и реально защищать права своих граждан. Каждый из нас должен помнить и знать сложные страницы нашей истории, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись", - подчеркнул Турчинов.

Добавим, ранее и.о. президента Александр Турчинов заявил, что из-за террористов Донбасс стоит на грани экономической катастрофы.

Кроме вышесказанного обратим внимание, что сегодня, 18 мая, крымские татары поминают жертв депортации своего народа, которая произошла семьдесят лет назад.

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Россия Украина Турчинов обращение империя День памяти жертв политических репрессий
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