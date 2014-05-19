Путин дал команду отвести войска от границ с Украиной

Президент России Владимир Путин дал команду вернуть российские войска, проводящие "учения" у границы Украины, в места постоянной дислокации.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, пишет УНИАН.

"Президент РФ в связи с завершением плановой весенней фазы подготовки войск, предусматривавшей их передислокацию и проходившей, в частности, на полигонах в Ростовской, Белгородской и Брянской областях, дал команду министру обороны Сергею Шойгу вернуть войска, участвовавшие в учениях, в места постоянной дисклокации и продолжить боевую подготовку на близлежащих полигонах", - говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что Путин приветствует первые контакты между Киевом и сторонниками "федерализации" с целью налаживания прямого диалога, в котором должны участвовать все заинтересованные стороны.

При этом подчеркивается, что Россия призывает к немедленному прекращению антитеррористической операции, отводу украинских войск и решению "всех накопившихся проблем исключительно мирными способами".

Напомним, 16 мая "Главред" сообщал, что координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук заявил, что Россия подтягивает войска к границе с Луганской областью.

Больше об антитеррористической операции, продолжающейся на востоке Украины, читайте в спецтеме "Главреда".