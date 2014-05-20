Россия не хочет гарантировать территориальную целостность Украины

Россия не может и не собирается гарантировать территориальную целостность Украины.

Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью агентству Bloomberg, пишет РИА Новости.

"Мы ничего никому не должны гарантировать, потому что мы никогда не принимали на себя никаких обязательств на эту тему, но мы исходим из того, что самая главная задача — успокоить ситуацию на территории Украины, не гарантировать что-то кому-то, а успокоить эту ситуацию", — сказал он.

Медведев также отметил, что Евросоюз и США должны дать гарантии Москве, что не будут "вмешиваться во внутренние дела Украины".

"Пусть нам наши партнеры по диалогу, в том числе Евросоюз и США, что-нибудь прогарантируют — о том, что не будут вмешиваться во внутренние дела Украины, пусть они нам прогарантируют, наши партнеры на Западе, что они не будут втягивать Украину в Североатлантический альянс, что те люди, которые живут на Востоке, не потеряют возможности говорить на русском языке, что не придет какой-нибудь безумный "Правый сектор", не начнет их резать", — добавил он.

Напомним, ранее Медевед заявил, что решение о "присоединении" Крыма и Севастополя к России пересмотру не подлежит, но оно требует постоянного разъяснения молодому поколению и оппонентам.