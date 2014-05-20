Медведев заявил, что Россия не собирается присоединять еще часть Украины

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал утверждения о намерении России присоединить к себе какую-либо часть Украины пропагандой, сравнение с ситуацией в Крыму неуместно.

Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg, пишет РИА Новости.

"Что касается всякого рода гипотез о том, что Россия хотела бы какие-то дополнительные земли к себе присоединить, то это не более чем пропаганда. Я даже не хочу это комментировать. Самое главное — успокоить ситуацию внутри Украины. Мы же видим, что там происходит, там, по сути, гражданская война. Вот над чем все мы должны думать", — заявил Медведев

Премьер РФ также подчеркнул, что российская позиция заключается в том, что "мы никаких частей Украины до этого не аннексировали", а применительно к Крыму "ситуация совершенно другая".

Он напомнил, что полуостров вошел в состав России по итогам референдума, на котором была провозглашена его независимость.

"Это абсолютно отдельная и особая история", — отметил глава правительства.

Как известно, Медведев заявил, что решение о "присоединении" Крыма и Севастополя к России пересмотру не подлежит, но оно требует постоянного разъяснения молодому поколению и оппонентам.

Напомним, ранее Медведев заявил, что Россия не может и не собирается гарантировать территориальную целостность Украины.