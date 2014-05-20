Донецкие террористы ответили Ахметову: объявили "национализацию"

Донецкие террористы отреагировали на заявление Рината Ахметова, который резко выступил против сепаратизма, объявив о начале "национализации" в регионе. В то же время представители так называемой ДНР сообщили о созыве экстренного митинга в Донецке.

Об этом заявил один из лидеров террористической организации "Донецкая народная республика" Денис Пушилин, сообщается в аккаунте так называемой ДНР в Twitter.

"В связи с нежеланием региональных олигархов платить налоги в бюджет "ДНР" принято решение начать процесс национализации", - сообщил Пушилин.

В то же время он заявил, что Ахметов якобы пошел "против Донбасса".

"Ахметов сделал свой выбор. К сожалению, этот выбор против народа Донбасса. Уплата налогов в Киев означает финансирование террора на Донбассе", - говорится сообщении.

Также боевики "Донецкой народной республики" заявили, что созывают жителей Донецка на экстренный митинг.

Террористы призывают местных жителей собраться в 14:00 около Донецкой областной государственной администрации, которая находится под их контролем.

Ранее сообщалось, что сегодня в Донецке проходит митинг-протест против насилия, дестабилизации, мародерства и бандитизма в регионе, который поддержали металлурги, промышленники и транспортники Днепропетровской области.

Кроме вышесказанного добавим, что с 20 мая на комбинате им. Ильича и "Азовстали" (входят в группу "Метинвест", подконтрольную СКМ Рината Ахметова, находятся в Мариуполе Донецкая область) на три часа будет останавливаться производство. Забастовка продлится до тех пор, пока обстановка в регионе не стабилизируется.

До этого, 19 мая Ахметов призвал рабочих своих предприятий выйти на предупредительную забастовку против сепаратизма и подчеркнул, что действия вооруженных боевиков так называемой ДНР являются "борьбой против Донбасса".