Донецкие террористы хотят "национализацию", Тарута требует: верните награбленное

Во вторник, 20 мая, в Донецкой области были сделаны два громких заявления: самозваный "председатель верховного совета" террористической организации "Донецкой народной республики" Денис Пушилин заявил о начале национализации предприятий на территории "ДНР".

Он даже записал видеообращение по этому поводу, в котором говорится: "Мы начинаем процесс национализации предприятий, которые находятся на территории Донецкой народной республики. Все эти годы нас обворовывали, обворовывали местные олигархи, забирали нажитое у трудового населения Донбасса", - сказал Пушилин.

Он отметил, что "сейчас все крупные предприятия, принадлежащие местным олигархам, заявляют, что будут платить все налоги в Киев, а не в Донецкую народную республику, тем самым инициируют задержку пенсий, социальных выплат".

Пушилин заверил, что в "ДНР" "не намерены останавливать предприятия". "Я прошу оставаться всех на рабочих местах, продолжить работу", - заявил он.

Председатель-самозванец, подчеркнул, что ДНР будет национализировать предприятия местных олигархов, и список этих предприятий все узнают в ближайшем будущем.

В ответ глава Донецкой обладминистрации Сергей Тарута назвал сепаратистов ДНР преступниками и потребовал вернуть украденные средства, которые предназначались на выплаты зарплат и пенсий.

Об этом со ссылкой на пресс-службу губернатора сообщает "Остров".

"В последнее время наблюдаются отдельные случаи задержки выплаты пенсий и других социальных пособий в городах Славянск и Краматорск. Это недопустимо. Несмотря на все сложности, до последнего момента нам удавалось обеспечивать своевременную выплату всех зарплат, пенсий и социальных пособий. Сейчас люди остались без денег. Их ограбили", - заявил губернатор.

Он подчеркнул, что задержка выплат вызвана тем, что ряд админзданий НБУ, госказначейства и отделений Пенсионного фонда блокируют представители "Донецкой народной республики".

"Эти здания разграблены и выпотрошены. Их работа парализована. Преступники останавливают и грабят машины инкассации. Считаю, что какие бы испытания не выпадали на долю нашей страны, от этого не должны страдать простые люди, особенно наименее защищенные – пенсионеры, инвалиды, молодые матери. Расцениваю поведение так называемой ДНР как преступное и аморальное. Недопустимо бороться за свои политические взгляды, отнимая деньги у слабых и незащищенных", - возмущен донецкий губернатор.

В заключение своего заявления Тарута потребовал от ДНР "прекратить циничное использование простых граждан в своих политических играх и вернуть украденное".

Ранее "Главред" сообщал, что из-за Донбассе из-за боевиков почти 20 тыс. человек не получили пенсии.

Источник: youtube.com.