Террористы на Донбассе разругались: в Славянске грозят ввести войска в Донецк

В рядах донецких террористов произошел раскол: лидер боевиков Славянска Вячеслав Пономарев выступил против так называемых руководителей террористической организации "Донецкая народная республика", которые орудуют в Донецке.

Об этом пишут "Новости Донбасса", отмечая, что Пономарев пригрозил "лидерам" так называемой ДНР тем, что скоро его "армия" придет в Донецк и "наведет порядок".

Также стало известно, что треть членов так называемого "правительства" ДНР написали заявления об отставке со своих должностей, однако, боятся их обнародовать.

В то же время, по данным журналистов, наблюдается противостояние между "Абвером" (Сергеем Здрилюком) и "Бесом" (Игорем Безлером).

Издание напомнило историю конфликта между боевиками. Так, первоначально с 14 апреля после захвата Горловского горуправления милиции город курировал Безлер. Потом его вытеснил Здрилюк.

Уже 19 мая снова произошла смена власти - в УВД начал "руководить" "Бес", а Абвера "выселили" в здание областного СБУ.

Ранее СМИ сообщали о расколе в "правительстве" террористической организации "Донецкая народная республика". Так, самозваный "министр" топлива и энергетики Алексей Грановский подал заявления о сложении полномочий в связи с несогласием с "национализацией" имущества олигархов.

До этого стало известно, что в так называемой ДНР происходит внутренний конфликт между сторонниками "министра обороны" Игоря Гиркина по кличке "Стрелок" и горловскими сепаратистами.

Видео: SAT TRK