Батальон "Донбасс" попал в засаду: идет бой, есть раненые

Бойцы ведут бой возле села Карловка, командир просит подмоги у воинских частей.
Бойцы добровольческого батальона "Донбасс" попали в засаду возле села Карловка, Донецкой области.
Об этом сообщил командир батальона Семен Семенченко в своем Facebook.
"Только что в районе с. Карловки Донецкой области батальон "Донбасс" попал в засаду. Принял бой. Против батальона работают автоматчики, снайпера и РПГ. Есть раненые", - заявил он.
Также Семенченко отметил, что батальон не может отступить и просит подмоги у ближайших воинских частей.
"Отойти не можем, потому, что часть людей находится в окружении. Просим подмоги находящихся поблизости воинских частей", - написал Семенченко.
Позже он заявил, что террористы направили к месту боя БТР и крупнокалиберные пулеметы.
"Подошел БТР сепаратистов, подтянулись крупнокалиберные пулеметы, закидывают гранатами. В 15 км в сторону Красноармейска стоит украинский армейский блок пост с 4 БТРами", - рассказал Семенченко.
Комбат добавил, что подойти к бойцам батальона невозможно из-за прицельного огня снайперов.
"Все мои обращения по телефону к командованию армейских сил с просьбой прислать подкрепление услышаны не были", - добавил он.
Также Семенченко сообщил, что в ходе боя были ранены 9 бойцов батальона – все они отправлены в больницы.
Позже координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook сообщил, что руководству АТО известно о бое под Карловкой.
"По батальону "Донбасс": часть батальона попала в окружение у с. Карловка Донецкой области. В штабе АТО нас заверили, что реагируют. Мы отслеживаем ситуацию", - подчеркнул эксперт.
Напомним, 22 мая батальон "Донбасс" взял под охрану Володарский район Донецкой области.
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