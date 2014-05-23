Батальон "Донбасс" попал в засаду: идет бой, есть раненые

Бойцы добровольческого батальона "Донбасс" попали в засаду возле села Карловка, Донецкой области.

Об этом сообщил командир батальона Семен Семенченко в своем Facebook.

"Только что в районе с. Карловки Донецкой области батальон "Донбасс" попал в засаду. Принял бой. Против батальона работают автоматчики, снайпера и РПГ. Есть раненые", - заявил он.

Также Семенченко отметил, что батальон не может отступить и просит подмоги у ближайших воинских частей.

"Отойти не можем, потому, что часть людей находится в окружении. Просим подмоги находящихся поблизости воинских частей", - написал Семенченко.

Позже он заявил, что террористы направили к месту боя БТР и крупнокалиберные пулеметы.

"Подошел БТР сепаратистов, подтянулись крупнокалиберные пулеметы, закидывают гранатами. В 15 км в сторону Красноармейска стоит украинский армейский блок пост с 4 БТРами", - рассказал Семенченко.

Комбат добавил, что подойти к бойцам батальона невозможно из-за прицельного огня снайперов.

"Все мои обращения по телефону к командованию армейских сил с просьбой прислать подкрепление услышаны не были", - добавил он.

Также Семенченко сообщил, что в ходе боя были ранены 9 бойцов батальона – все они отправлены в больницы.

Позже координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook сообщил, что руководству АТО известно о бое под Карловкой.

"По батальону "Донбасс": часть батальона попала в окружение у с. Карловка Донецкой области. В штабе АТО нас заверили, что реагируют. Мы отслеживаем ситуацию", - подчеркнул эксперт.

Напомним, 22 мая батальон "Донбасс" взял под охрану Володарский район Донецкой области.

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