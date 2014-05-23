Комбат "Донбасса": почти все окруженные бойцы ранены, патроны на исходе

Большинство добровольцев батальона "Донбасс" сумели вырваться из окружения, но часть бойцов засела в здании, отстреливаясь от террористов.

Об этом сообщил командир батальона Семен Семенченко на своем Facebook.

"Основная масса бойцов батальона "Донбасс" прорвалась. Ранено 50% личного состава, многие потеряли много крови. Раненых вывезли на армейский блок пост города Красноармейска", - заявил он.

При этом комбат добавил, что в окружении осталась группа бойцов.

"С окруженной группой, которая засела в здании до этой минуты поддерживалась телефонная связь. Только что сообщили, что связь прервалась. У бойцов заканчиваются патроны. Подойти к ним нет возможности – работают снайпера. Нужен БТР, чтобы подъехать к зданию и вывезти ребят. Дальше заправочной станции пройти не можем", - отметил он.

Раненые добровольцы были доставлены в больницы, там выставлена охрана.

"Возле больницы с раненными выставлена охрана. Остальные уцелевшие возвращаются назад. В окруженной группе почти все ранены", - подчеркнул он.

В то же время Семенченко выразил уверенность – маршрут передвижения батальона был известен террористам.

"Уверен, что маршрут нашего передвижения был заранее известен террористам. Так как такой концентрации на обычных блокпостах у сепаратистов обычно не наблюдается. Против нас работают вышколенные чеченские отряды", - сообщил он.

Также комбат рассказал, что руководство АТО и армейское командование знает о ситуации с бойцами батальона.

Напомним, утром 23 мая комбат "Донбасса" сообщил о засаде, в которую попали его бойцы и попросил помощи у военных, расположившихся в 15 км от места боя.

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