Кабмин начал выплату помощи семьям погибших из "Небесной сотни"

Кабмин направил в регионы средства на выплату денежной помощи семьям погибших из "Небесной сотни".

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

На материальную помощь выделено 11,7 млн гривен.

Предусмотрена выплата 121,8 тысяч гривен семьям 96 погибших на Майдане.

"На сегодня мы уже имеем утвержденный порядок выплат и средства для их осуществления. Членам семей погибших для получения помощи необходимо только обратиться в орган соцзащиты по месту регистрации и предоставить необходимые документы", - сообщила министр социальной политики Людмила Денисова.

Кроме одноразовой денежной помощи, правительство с 14 мая осуществляет доплату к пенсии в связи с потерей кормильца в размере 5 тыс. грн всем нетрудоспособным членам семей, которые находились на содержание погибших (умерших).

По данным органов Пенсионного фонда, назначение доплаты осуществлено 68 членам семей 41 погибших, которые имеют право на получение доплат. В настоящее время доплату к пенсии выплачено членам семей 30 человек.

Для получения одноразовой денежной помощи членами семей погибших необходимо обратиться в орган соцзащиты населения по месту регистрации и предоставить документы: заявление на получение единовременной денежной помощи, в которой указываются реквизиты счета в уполномоченном банке, куда будет перечислена помощь; копию документа, удостоверяющего личность; копию свидетельства о смерти погибшего члена семьи; копию идентификационного номера; копии документов, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о браке, свидетельство о рождении); письменное согласие остальных членов семьи на выплату пособия; справка о составе семьи и справка о доходах (для иждивенца).

21 мая правительство Украины выделило 11,7 млн грн на предоставление одноразовой помощи семьям погибших в акциях протеста в ноябре 2013 года – феврале 2014 года.

Средства будут выделяться из резервного фонда госбюджета.