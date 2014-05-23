Фальшивое сообщение на странице Коновалюка помогло ему повысить рейтинг

Рейтинг кандидата в президенты Украины Валерия Коновалюка на одном из сайтов для голосования в интернете резко повысился после того, как на странице Коновалюка в Facebook появился призыв о воссоздании СССР.

Коновалюк, правда, сегодня на своем официальном сайте уже выступил с опровержением: по его словам, его аккаунт в Фейсбуке подвергся хакерской атаке.

"Злоумышленники разместили от моего имени сообщение о призыве к созданию СССР. Его сразу же подхватили многие интернет-издания. Все, кто следит за моими высказываниями и знает мою позицию, наверняка заметили, что распространенная информация идет вразрез с тем, что я говорил ранее. Я, как и прежде, выступаю за независимость Украины и ее территориальную целостность, с сильной экономикой, счастливыми пенсионерами, умными и здоровыми детьми", - говорится на сайте политика.

Тем временем, сегодняшние теледебаты, в которых примет участие и Валерий Коновалюк, обещают стать интересным и показательным событием, поскольку по их результатам, считает политик, можно будет судить, кто из кандидатов имеет шанс пройти во второй тур голосования.

Напомним, что вчера в личных аккаунтах Коновалюка появился призыв путем референдума "создать Союз Свободных Суверенных Республик" Украины, России и Беларуси.