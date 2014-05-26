Силовикам нужно дать лучшее вооружение и закончить АТО за несколько часов – Порошенко

Петр Порошенко, который побеждает на выборах президента Украины, заявил, что антитеррористическая операция на востоке Украины должна продолжаться, однако ее формат нужно изменить.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я поддерживаю ее продолжение, но требую изменения ее формата", - заметил он, уточнив, что АТО должна быть "более эффективной и проведена в более короткие сроки", а части и подразделения силовиков должны иметь лучшее вооружение, амуницию.

"Антитеррористическая операция не может и не будет продолжаться 2-3 месяца. Она должна и будет длиться часы", - заявил Порошенко.

Кандидат подчеркнул, что первые шаги новой власти Украины будут направлены на повышение боеспособности украинской армии и правоохранительных органов.

"Мы тогда увидим уже очень быстро повышение эффективности антитеррористической операции", - отметил он.

По словам Порошенко, в эффективности проведения АТО уже вскоре можно будет убедиться. "Мы посмотрим уже в очень скором времени на эффективность антитеррористической операции", - сказал он.

Больше об АТО на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".