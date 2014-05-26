В ЦИК рассказали, когда огласят результаты выборов президента Украины

Официальные результаты первого тура выборов президента можно ожидать не позднее 5 июня.

Об этом на брифинге заявил глава Центризбиркома Михаил Охендовский, пишет ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, ЦИК рассчитывает, что до конца вторника получит более 90% сообщений о содержании протоколов.

"Конечно, если во время голосования 25 мая кто-то из кандидатов наберет больше 50% голосов избирателей, не будет никакой необходимости объявлять повторное голосование. И тогда Центральная избирательная комиссия не позднее чем на десятый день со дня проведения голосования, то есть до 4 июня, но при этом не позднее чем на третий день со дня получения последнего корректного протокола ОИК, обязана будет установить результаты выборов президента Украины", - сказал Охендовский.

"Этот десятидневный срок может быть продлен Центральной избирательной комиссией не более чем на один день, то есть до 5 июня 2014 года должны быть установлены результаты выборов президента Украины, о чем будет составлен соответствующий протокол", - добавил он.

Официально результаты выборов будут объявлены через публикацию в государственных СМИ не позднее, чем на третий день со дня подписания протокола ЦИК.

Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 80,10% протоколов. Согласно последним данным результаты голосования за первых пяти кандидатов такие: Петр Порошенко 54,00%; Юлия Тимошенко 13,16%; Олег Ляшко 8,51%; Анатолий Гриценко 5,40%; Сергей Тигипко 5,21%.

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