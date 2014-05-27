Ярема пообещал продолжать АТО до полного уничтожения террористов

Спецоперация будет продолжаться до тех пор пока на территории Украины не останется ни одного террориста.
Антитеррористическая операция на востоке Украины будет проводиться до полного уничтожения боевиков.
Об этом заявил первый вице-премьер-министр Виталий Ярема перед заседанием Кабмина, пишет УНИАН.
"Мы будем проводить эти операции до тех пор, пока на территории Украины не останется ни одного террориста", - подчеркнул Ярема.
Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщал, что во время АТО в Донецке ни один украинский военный не пострадал. Уничтожены от 100 до 200 террористов.
Также военный эксперт Дмитрий Тымчук отмечал, что активная фаза АТО в Донецке продолжается, потерь среди украинских силовиков - нет.