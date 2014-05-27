Ярема пообещал продолжать АТО до полного уничтожения террористов

Антитеррористическая операция на востоке Украины будет проводиться до полного уничтожения боевиков.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Виталий Ярема перед заседанием Кабмина, пишет УНИАН.

"Мы будем проводить эти операции до тех пор, пока на территории Украины не останется ни одного террориста", - подчеркнул Ярема.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщал, что во время АТО в Донецке ни один украинский военный не пострадал. Уничтожены от 100 до 200 террористов.

Также военный эксперт Дмитрий Тымчук отмечал, что активная фаза АТО в Донецке продолжается, потерь среди украинских силовиков - нет.