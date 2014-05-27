В соцсетях сообщают: в Славянске начался новый бой, в ход пошли пулеметы и гранатометы

Во вторник, 27 мая, вечером под захваченным террористами Славянском Донецкой области возобновились боевые действия - боевики вновь начали обстрел позиций украинских силовиков. Участники АТО ответили террористам огнем.

Об этом сообщается в микроблоге в Twitter Славянска.

"На комбикормовом (заводе – Ред.) идёт бой. Стрелковое, пулемёты и гранаты", - сообщается в соцсети.

"Очень серьёзная перестрелка в районе комбикормового. Слышно в центре Славянска.

p.s. Комбикорм уже несколько недель под контролем ВСУ", - напомнили пользователи.

В сети появилось видео, как террористы обстреливают позиици силовиков из автоматического гранатомета, а потом открывают огонь из крупнокалиберного пулемёта "Утёс".

Напомним, что самозваный "мэр" Славянска Вячеслав Пономарев предложил жителям города эвакуироваться в Россию или Крым. По его словам, сейчас решаются вопрос о месте размещения жителей Славянска. Это может быть район Брусино (Россия) или Крым.

Фото, видео: youtube.com