Миндоходов ликвидировали, а Госуправление делами временно возглавил Зубко

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Геннадий Зубко назначен вр.и.о. руководителя Государственного управления делами.

Такой приказ издал спикер Верховной Рады, и.о. президента Украины Александр Турчинов, сообщается на сайте главы государства.

"Возложить на Зубко Геннадия Григорьевича временное исполнение обязанностей руководителя Государственного управления делами (по согласию)", - говорится в тексте указа от 27 мая.

27 мая правительство ликвидировало Миндоходов и создало фискальную службу по вопросам налоговой и таможенной политики.

Ранее министр финансов Украины Александр Шлапак отмечал, что находящееся в стадии ликвидации Министерство доходов и сборов не предпринимает адекватные шаги по пресечению поступления на территорию Украины товаров контрабандным путем и ликвидации "серых схем".